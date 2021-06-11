约翰逊G7峰会前与拜登会面 寻求重启英美关系

（早报讯）英国首相约翰逊和美国总统拜登在七国集团峰会前的首次面对面会见中对彼此颂扬，在英国脱欧后果导致局势紧张之际寻求重启英美关系。

彭博社报道，在七国集团英国康沃尔峰会之前，约翰逊和拜登周四（10日）在一处海滨胜地举行会见。拜登在会见后对记者说：“首相约翰逊和我进行了卓有成效的会见。我们确认了两国特殊关系。”

约翰逊则称赞拜登和他的团队“带来新气息”，并称他们的交流“非常棒”。

根据英国政府发表的声明，约翰逊与拜登讨论了两国关系，以及涉及阿富汗、俄罗斯等的外交政策问题。双方还讨论了新冠疫苗全球推广、尽快恢复跨大西洋旅行等议题，并签署了旨在巩固两国特殊关系的合作宣言。

英国政府将这一合作宣言称为新版“大西洋宪章”。双方在宣言中提出新愿景，以深化两国在国防与安全、科学与创新、经济与贸易、自然与气候、健康与卫生等领域的合作，共同应对全球挑战。双方还承诺共同维护北爱尔兰地区的和平与稳定。

尽管天气阴沉，但会谈气氛温暖。拜登首先问候约翰逊的新妻子嘉莉，然后问候约翰逊。拜登后来跟约翰逊说：“我们结婚都攀高枝了。”

尽管英国脱欧的影响导致紧张局势加剧，但两人还是竭力强调两国的共同利益。

最近几天，拜登政府一直通过公开和私下渠道与英国政府沟通，担心英国和欧盟之间不断升级的贸易争端可能威胁北爱尔兰和平。英方称，拜登周四首次与约翰逊见面时并没有直接敦促约翰逊与欧盟解决这个问题。

记者询问，拜登有没有要求约翰逊抓紧与欧盟达成解决方案。约翰逊回答说：“他没有。”