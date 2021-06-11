数据分析：2021年冠病死亡病例已超去年全年数据

（早报讯）美国媒体分析显示，2021年首半年全球冠病死亡病例数已超过188万人，该数据已超去年全年的冠病死亡人数。

中通社报道，截至新加坡时间6月11日6时30分左右，全球累计确诊冠病病例超过1.75亿起，累计死亡病例超过378万起。美媒分析发现，2021年全球冠病死亡病例数逾188万，已超去年全年。

根据Worldometer实时统计数据显示，印度、巴西、哥伦比亚、阿根廷、俄罗斯是新增确诊病例数最多的五个国家，印度、巴西、阿根廷、哥伦比亚、俄罗斯是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国《华尔街日报》对约翰斯·霍普金斯大学收集的数据进行分析发现，冠病疫情在2021年造成的全球死亡人数已经超过了2020年全年的死亡人数。

《国会山报》10日援引《华尔街日报》的报道称，截至当地时间10日，2021年已有约188.3万人死于冠病病毒，而去年全年的这一数字则为188万人。

美媒指出，冠病死亡数字凸显了能够获得疫苗国家和难以获得疫苗国家之间的差距。根据“我们的世界数据（Our World in Data）”，截至9日，只有大约2%的非洲人至少接种了一剂疫苗。在亚洲，近7%的人至少接种过一剂，而在北美，这一数字则接近40%。