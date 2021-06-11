研究：多吃水果或能降低患第二型糖尿病风险

（早报讯）澳大利亚研究显示，每天多吃新鲜水果与2型糖尿病患病风险降低存在关联。相关论文已发表在美国《临床内分泌学与新陈代谢杂志》上。

新华社报道，伊迪斯考恩大学近日发表公报说，该观察性研究利用澳大利亚贝克心脏病糖尿病研究所一项研究搜集到的7675名澳大利亚人的数据，对他们摄入水果和果汁的量及在五年后的糖尿病患病率进行了分析。

结果显示，每天摄入至少300克新鲜水果的人，五年后第二型糖尿病患病风险降低了36%；每天至少摄入300克水果的人比每天摄入不到75克水果的人具有更高的胰岛素敏感性。

观察性研究可以证明事件之间存在关联，但不能证明直接的因果关系。

该公报说，第二型糖尿病成为一个日益严峻的公共卫生问题，据估算全球约有4.5亿人患2型糖尿病，还有约3.7亿人患这种疾病风险增加。

研究论文主要作者、伊迪斯考恩大学营养学研究所研究人员妮古拉·邦登诺表示，这项研究发现水果摄入量与胰岛素敏感性之间存在关联，表明水果摄入量较多的人分泌较少的胰岛素就可以降低血糖水平。

这对健康至关重要，因为高水平胰岛素会损害血管，增加糖尿病、心脏病、高血压等疾病的患病风险。目前尚不清楚摄入水果影响胰岛素敏感性的具体机制。

研究还发现，如果想预防2型糖尿病，不能用果汁替代水果，在喝果汁的人群中并没有观察到较高的胰岛素敏感性和较低的糖尿病风险。

邦登诺说，这可能是因为果汁糖含量高而纤维含量少，而完整的新鲜水果除了富含维生素和矿物质外，也是植物化学物质和膳食纤维的重要来源，植物化学物质可以提升胰岛素敏感性，膳食纤维有助延缓葡萄糖向血液中释放，并维持较长时间饱腹感。