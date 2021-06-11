希腊一名40岁男子接种阿斯利康疫苗后第二天死亡

（早报讯）据希腊报纸Naftemporiki报道，该国一名40岁造型师卡特里斯在接种阿斯利康冠病疫苗后的第二天死亡，但确切的死因将通过鉴定确定。

卡特里斯于8日在雅典郊区的家里被发现死亡，此前他近24小时没有接听电话。他于7日接种了阿斯利康疫苗。

此前希腊政府确认仅有两起死亡病例与接种疫苗有关。该国国家疫苗接种委员会主席西奥多里杜5月31日表示，一名44岁的女性在接种阿斯利康冠病疫苗后死亡。西奥多里杜在5月26日的发布会上表示，发现五起血栓病例，其中四起为女性，一起为男性。一名女性已死亡。

阿斯利康冠病疫苗引起的血栓病例不断出现，韩国疾病控制和预防机构5月31日报告称，该国出现首例因接种阿斯利康新冠疫苗而引发的血栓病例。

此前，加拿大魁北克省政府4月27日宣布，该省发生了首例因接种阿斯利康新冠疫苗引发血栓而死亡的病例，这也是加拿大境内发现的首例。

澳大利亚亦出现接种阿斯利康疫苗后形成血栓的病例。专家确认，澳大利亚的病例与欧洲和英国在接种阿斯利康疫苗后出现血栓的情况类似。

欧洲药品管理局（EMA）表示，正在调查一系列欧盟国家病人接种一批阿斯利康冠病疫苗后出现血栓栓塞并发症的事件。欧洲药品管理局4月7日得出结论认为，应把异常且有潜在生命危险的血栓列为阿斯利康冠病疫苗的罕见副作用。