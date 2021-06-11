约翰逊：英美未来要一起做好多事

（早报讯）在周五的七大工业国（G7）峰会召开前，美国总统拜登先于周四和英国首相约翰逊举行首次面对面会谈，约翰逊形容拜登“令人耳目一新”，称美国想和英国一起做很多事情，从安全、北约到气候变化，还称两人在北爱尔兰问题上“完全和谐”，美英和欧盟都希望保护《贝尔法斯特协议》。而拜登则确认英美的“特别关系”。

约翰逊与拜登进行了1小时20分钟双边会谈后，向记者发表谈话。约翰逊说：“这是一次很长、很长、很好的会晤，我们讨论了非常多的话题。”

拜登与约翰逊周四当天也签署了《新大西洋宪章》，承诺在共同原则的基础上应对全球性的挑战，包括日益强势的中国的崛起，表示要“决心捍卫民主和开放社会的原则、价值观和机构”，重申致力于共同努力，实现他们对一个更和平、更繁荣的未来的愿景。

涵盖内容广泛的新宪章列出了八个合作的广泛领域，包括捍卫民主、重申集体安全的重要性、建立一个公平的贸易体系、对付气候变化、打击网络袭击和强化健康体系等。这份文件没有提中国。该文件阐述了摆脱全球冠病疫情并继续前进的规划。

两位领导人在一份五页的联合声明中同意采取一系列措施，其中包括深化贸易联系，在预防应对未来的疫情方面加强合作，并支持世界卫生组织(WHO)对冠病展开溯源调查。

拜登在会晤后表示：“我们肯定了英美两国之间的特殊关系，这并不是轻描淡写的随口一言，确切的指两国人民之间的特殊关系，我们还重申了对于捍卫英美两国共有的长久持续的民主价值观的承诺。”