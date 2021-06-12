白宫：默克尔将于7月15日访美

（早报讯）美国白宫周五（6月11日）发布消息称，德国总理默克尔将于7月15日访美，与美国总统拜登举行面对面会晤。

自就任以来，拜登已通过视频会议与加拿大总理特鲁多、墨西哥总统洛佩斯举行双边会晤，并先后与日本首相菅义伟、韩国总统文在寅在白宫面对面会晤。

默克尔将是拜登任内在白宫迎接的第一位欧洲国家领导人。由于默克尔已表示不再参加今年的德国大选，这很可能是她作为德国总理最后一次访美。

白宫新闻秘书普萨基在声明中表示，默克尔此访将深化美德双边关系。两国领导人将就结束冠病疫情、应对气候变化、促进经济繁荣和国际安全等一系列共同挑战展开讨论。

在特朗普政府时期，美德曾在北约军费分担问题、“北溪-2”项目等问题上出现分歧。美国曾一度宣布削减驻德美军，并对“北溪-2”项目参与方实施制裁。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国和欧洲其他国家，项目全长约1200公里，超过90%的管道已铺设完成。

美国政府指认“北溪-2”是俄罗斯的地缘战略项目，多次要求德国放弃这一项目。美国务卿布林肯今年5月也重申了美方反对“北溪-2”项目完工的立场。德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。