以色列成立新一届政府 内坦亚胡下台

（早报讯）以色列新一届政府星期天（6月13日）晚宣誓就职，统一右翼联盟领导人贝内特出任总理。

新政府包括中左翼政党“拥有未来”党、统一右翼联盟、中间党派蓝白党、联合阿拉伯党等八个政党，这是以色列历史上首个有阿拉伯政党参加的政府，也结束了右翼政党利库德集团领导人内坦亚胡连续12年的执政。

拥有120个席位的以色列议会在信任投票中以60对59票的微弱多数结束了内坦亚胡的政府。71岁的内坦亚胡在他结束执政前不久发誓说：“如果我们注定要成为反对派，那么我们将昂首挺胸，直到我们推翻这个糟糕的政府，重新以自己的方式领导国家”。

当天早些时候，以色列议会批准新政府组建方案。根据这一方案，总理由贝内特（Naftali Bennett）担任，“拥有未来”党领导人拉皮德（Yair Lapid）任候补总理兼外交部长，两人将在约两年后轮换总理职位。此外，蓝白党领导人甘茨（Benny Gantz）、“以色列是我们的家园”党领导人利伯曼（Avigdor Lieberman）和“新希望”党领导人萨尔（Gideon Sa'ar）分别出任国防部长、财政部长和司法部长。

贝内特13日晚在新一届政府首次会议上表示，新政府将努力“弥合民众之间的裂痕”“使国家重返运转”。他表示，为了确保“意识形态多元化的政府”取得成功，新政府各党派间必须在意识形态方面“保持克制和温和”。

今年3月23日，以色列举行两年内的第四次议会选举。4月6日，时任总统里夫林授权内坦亚胡组建新一届政府，但内坦亚胡未能在5月4日午夜的最后期限前成功组阁。5月5日，里夫林授权拉皮德组阁，6月2日晚拉皮德宣布成功组建新一届政府。