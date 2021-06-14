各国领袖祝贺贝内特就任以色列总理

（早报讯）以色列议会星期天（6月13日）通过新政府，各国领袖对统一右翼联盟领导人贝内特出任总理表示祝贺。

美国白宫说，总统拜登当天与即将上任的以色列总理贝内特（Naftali Bennett）通电话时表示“热烈祝贺”。拜登在通话不久前发表声明说：“我祝贺纳贝内特总理，候补总理兼外交部长拉皮德以及以色列新内阁的所有成员。”“以色列没有比美国更好的朋友。”

贝内特在拜登声明后发推文说：“谢谢总统先生！我期待与您合作，加强我们两国之间的联系。”

白宫表示，在电话会谈中，拜登”强调了他数十年来对美以关系的坚定支持，以及他对以色列安全的坚定不移承诺。”白宫也说，两国领导人同意双方的团队将就包括伊朗在内的区域安全问题紧密磋商。

德国总理默克尔当天通过发言人发推文祝贺贝内特出任总理。推文说：“德国与以色列之间有着独特的友谊，我们希望进一步加强这种友谊。考虑到这一点，我期待着与你们密切合作。”

加拿大总理特鲁多发来贺电，并说渥太华“仍然坚定地致力于两国解决方案”，让以色列人和巴勒斯坦人在没有恐惧和在人权得到尊重下，生活在和平、安全和尊严中。

英国外交部长拉布就贝内特出任总理的消息发推文说：“我期待在安全，贸易和气候变化方面继续合作，并共同努力确保该地区的和平。”

欧洲联盟理事会主席米歇尔也发推文向贝内特表示祝贺。