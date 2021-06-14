泰国至少20家医院因疫苗交付延迟推迟接种预约

（早报讯）泰国曼谷至少有20家医院以冠病疫苗交付延迟为由，推迟了原定于本周进行的疫苗接种预约，打乱了近日启动的接种运动。

曼谷各家医院周一（6月14日）通过面簿作出此宣布，而曼谷的疫苗预约应用也发出信息说，周二之后的预约将会推迟。

泰国卫生部长阿努丁当天告诉媒体：“由于私人医院未向曼谷政府进行检查，可能因而出现混乱。”他补充说，曼谷即将接收到更多疫苗。

泰国疫苗接种运动主要依赖6100万剂的阿斯利康疫苗，由该国国王拥有的暹罗生物科学公司（Siam Bioscience）生产。泰国一些地区报告缺乏这些在国内生产的疫苗，令人们担心疫苗供应可能出现短缺。

阿斯利康和暹罗生物科学公司未就供应延迟问题回应路透社。泰国目前为民众提供阿斯利康疫苗和中国的科兴疫苗。阿努丁说：“我们没有放缓疫苗接种，但应该计算接收到的疫苗数量。”

曼谷市长阿沙温（Aswin Kwanmuang）在另外一场记者会说，疫苗交付出现“技术问题”，该市已经通知在本月15日至21日预约接种疫苗者。他说：“我们将在接收到疫苗后尽快接种。”

泰国累计冠病病例19万9264起，累计死亡病例1466起。目前在该国的6600万人口中，有160万人完成接种。