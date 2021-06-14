希克射进不可思议一球 捷克成功打响第一炮

（早报讯）前锋希克（Schick）在今晚（6月14日，新加坡时间）举行的欧洲足球锦标赛D组赛中梅开二度，包括在中场线射进不可思议的一球，助捷克以2比0战胜东道主苏格兰，大大增加了进入16强赛的机会。

捷克成功打响第一炮后，目前在D组中与英格兰同样获得三分，以净胜球优势高居榜首位置。

捷克目前世界排名第40位，苏格兰则名列第44位，两队在欧洲国家联赛都是属于B级的球队，实力旗鼓相当。这是苏格兰自1996以来，第一次参加欧锦赛正赛。今晚比赛在格拉斯哥的汉普登公园球场举行，在大约1万2000名主场球迷的呐喊助威下，苏格兰一开始就踢得虎虎生风，射脚戴克斯（Dykes）和队长罗伯逊（Robertson）在上半场都获得射门机会，但都过不了捷克门将瓦茨利克（Vaclik）的十指大关。

捷克尽管受到极大压力，却表现出极其顽强的拼劲，而且率先取得进球。第42分钟，该队获得角球，考洛什（Kalas）将球吊入对方禁区，身材高大的希克高高跃起“狮头一摆”，顶破苏格兰龙门，让全场变得鸦雀无声。

苏格兰主帅克拉克（Clarke）下半场马上调入另一名前锋亚当斯（Adam），希望挽回劣势。第48分钟，该队后卫亨德利（Hendry）的扣射击中门楣弹出，让捷克诸将吓出一身冷汗。

苏格兰重攻轻守，在四分钟后付出惨重的代价。希克在中场线获球后，眼见对方门将马歇尔（Marshall）远离龙门，当机立断射出一记“远程炮”，球在空中划出一道美丽的弧线后飞进网内，捷克锁定胜局。

苏格兰过去曾在1992年和1996年两次踢进欧锦赛正赛，但都在小组赛后就收拾包袱回家。今晚落败后，该队要在历史上首次冲出小组赛的希望已非常渺茫。以实力来看，苏格兰不会是同组另两支球队英格兰和克罗地亚的对手，这次小组赛很可能面对三仗皆墨的悲惨命运。

捷克在去年的欧洲国家联赛两次与苏格兰碰头时都败下阵来，这次终于报仇雪耻，向进入16强赛迈出坚实的第一步。