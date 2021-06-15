拜登：北约集体防御承诺是“神圣的”

（早报讯）美国总统拜登周一（6月14日）在北约峰会期间，强调了美国对其的承诺，力图安抚盟友，称强劲的联盟关系“对美国至关重要”，以寻求修补与北约盟友的关系。

彭博社报道，拜登周一在峰会上告诉北约成员国的领导人，他认为该组织的集体防御承诺对美国而言是“神圣的义务”。“我只是希望整个欧洲都知道，有美国在。”

拜登的立场也表明，前总统特朗普质疑北约价值的时代就此终结。

北约在周一的最终联合声明说，北约领导人同意加强集体防御，“抵御来自各方面的所有威胁”。

该峰会的重点议题，包括中国、日渐敌对的俄罗斯和气候变化构成的挑战。

北约领导人表示，中国日益激进的行为，包括制造核弹头和网络战争，对北约构成“系统性挑战”。该峰会的联合公报写道：“中国表露的雄心和激进的行为，对以规则为基础的国际秩序和联盟安全相关的领域带来了系统性挑战。”

英国首相约翰逊表示，北约领导人不希望与中国爆发新的冷战。

他说，中国是北约一个新的战略考虑因素，毕竟过去72年来，北约一直在思考苏联的问题，当然也考虑过该地区构成的各种安全威胁。 “大家看到了挑战，我们必须一同管控的问题，但大家也看到了机会，我认为我们需要做的是携手同行。”