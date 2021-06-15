英国部分地区推迟四周实施最后阶段“解封”

（早报讯）英国首相约翰逊周一（6月14日）晚宣布，鉴于变种冠病病毒正在快速传播，英格兰地区将推迟四周执行最后阶段的“解封”措施。

约翰逊当天在疫情发布会上说，德尔塔毒株（Delta，原称B16172）正在英国部分地区快速传播，在受影响最严重的地区，相关的确诊病例数每周都在翻倍。

按照政府此前公布的路线图，如果冠病疫情形势稳定，6月21日将可实施第四阶段放宽措施，取消剩余的防疫限制措施。但约翰逊表示，政府经评估后认为应该将这一“解封”日期推迟到7月19日，以便让人们有更多时间接种疫苗。此外，政府将持续评估疫情，如果两周后认为相关风险已降低，有可能在7月19日前实施全面的“解封”措施。

尽管英格兰地区全面“解封”日期延后，但6月21日后在遵守相关防疫规定的情况下可举办30人以上的婚礼，一些大型体育赛事和演出也在被允许之列。

英格兰地区自5月17日起开始第三阶段“解封”措施，将户外聚会人数上限提高到30人，室内聚会限制人数为六人或两户家庭；允许包括电影院、剧场、博物馆在内的室内文化娱乐设施重新开放，但须做好防护措施；允许餐厅、酒吧以及咖啡馆等的室内就餐区恢复营业；酒店、民宿等可恢复营业。

英国政府14日发布的数据显示，英国当天新增冠病病例7742起，累计457万3419起；新增死亡病例三起，累计12万7907起。