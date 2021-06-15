全球冠病死亡超过380万起

（早报讯）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情追踪数据，截至6月15日，全球累计冠病死亡病例已超过380万起。

截至当地时间14日，美国累计确诊病例超过3347万起，累计死亡59万9965起。过去两周内，美国有亚拉巴马、阿肯色、夏威夷等八个州的新增确诊病例呈上升趋势。

世卫组织助理总干事·西芒14日表示，世卫组织正在研究接种辉瑞新冠疫苗后出现的心肌炎病例的报告。西芒说：“我们在疫苗安全战略谘询专家组的帮助下进行监测。报告似乎来自美国以及以色列。我们正在调查心肌炎是否是疫苗作用的信号或征兆，还是它是群体中的一般分布。”

她补充说，一旦有相关科学证据，世卫组织将公布所有信息。

据美国有线电视新闻网（CNN）14日报道，一项来自苏格兰的研究结果表明，感染“德尔塔毒株（Delta）”的患者住院率是“阿尔法毒株”的两倍。高住院率加上“德尔塔毒株”的强传染性，美国各项疫情数据近期逐渐出现抬头趋势，专家对此表示担忧，认为这可能导致美国在秋季暴发新一轮疫情。

欧洲地区，英国首相约翰逊14日晚宣布，鉴于变异冠病病毒正在快速传播，英格兰地区将推迟四周执行最后阶段的“解封”措施，并警告说，由于更具传染性的Delta变异病毒快速传播，如果不采取行动，可能会有更多人死亡。

最近几周，首先在印度发现的Delta变异病毒导致英国新增病例快速增长。科学家们警告说，它可能引发第三波感染。英国14日新增确诊7742起，累计确诊病例为457万3419起。