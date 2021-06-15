慕尤丁：全国封锁见效 “我们避开了大灾难”

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁表示，首阶段的全面封锁实行至今，单日确诊病例已从5月29日的9020起降至昨日（6月14日）的4949起，国家卫生系统也足以应付新病例，康复病例也高涨，反映政府的努力有了成果。

慕尤丁今日（6月15日）透过电视直播宣布国家复苏计划时说：“我们避免了一场大灾难。”

他说，5月28日，政府决定实行自6月1日至14日日进行全面封锁，之后又延长至28日。政府是在考量了冠病已在社区传播和发生更传播率更高更凶猛的新变种，以致威胁到国家卫生系统，才实行了首阶段的全面封锁。

他说，国家免疫计划（PICK）目前处在初步实行阶段，预料在6月开始才更为稳定。

他说，全面封锁的决定已成功避免病例飙升，根据卫生部的预测，如果国家不全面封锁，单日病例会飙涨至1万3000起，马国的卫生系统会崩溃。

他说，要落实全面封锁并不易，马国在全面封锁期间，每日损失了10亿令吉，他也已宣布经济振兴计划和总值400令吉的PEMERKASA Plus计划，注入50亿令吉，希望能减少对商业的影响。

但他说，长久下去并非良策，为了国家卫生和生活可以持续下去，我们必须要迅速摆脱危机。

因此，他今日要宣布一项逐步分阶段从疫情中转出的战略。

他说，政府在制定这项计划时将确保每一项决策都保护生命和生计，同时也考量冠病对社区的威胁和医院的高活跃病例。这项计划是根据数据和科学谨慎的制定，以便让日常生活回到正轨。