慕尤丁：疫苗接种量激增 有信心国家复苏计划可成功

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁说，疫苗接种量在7月份增至1600万剂，以及单日接种量的增加，让政府更有信心国家复苏计划可以成功推行。

他今日（6月15日）透过电视直播宣布国家复苏计划时说，目前的情况与去年第一次实施行管令（MCO）时不同，当时还没有疫苗，封锁是当时唯一的出路，以及实行公共卫生行动来阻断感染链。

“这是一个非常痛苦的情况，因为持续的封锁，严重影响了我们的生计，但我们不知道我们何时以及如何能够摆脱困境。

慕尤丁说，随着今天疫苗供应量的增加和疫苗接种程序的日益加强，我们已能够看到隧道尽头的一道亮光。

他说，从最初的每天5000至8000剂，并在5月左右增加到5万至8万剂，昨天的接种率已达到19万7963剂，他相信在未来几个月内，可以增加到单日超过30万剂。

“我们不仅为几乎所有前线人员接种了疫苗，甚至超过50%的60岁以上者接种了第一剂疫苗，我们将继续优先考虑其他如患有合并症的人群，随后是那些18岁及以上。”

慕尤丁指出，政府最近也在研究为12至17岁儿童接种。

他说，每日疫苗接种率的积极发展使政府相信国家复苏计划可以共同取得成就，因为接种的人越多，行管令就可以更放宽，可开放更多的经济和社会领域，但愿人们可以有序和安全的转入冠病前的生活常态。