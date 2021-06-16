纽约70%成年人接种至少一剂疫苗 将解除所有防疫限制

（早报讯）美国纽约州逾70%成人至少接种一剂冠病疫苗，商业、社交场合防疫限制几乎全部解除。

中央社报道，纽约州长科莫周二（15日）作出上述宣布。科莫以“重要的一天”形容纽约抗疫达成的最新里程碑，并表示民众“总算能找回我们熟悉的生活了”。

防疫限制取消意味着餐厅每桌不需再安置隔间或使用隔板，进入商业大楼不必再量体温，戏院及大型运动场馆不用再以空位隔开观众。

科莫也宣布取消其他防疫规定，例如健身房不必再频繁清洁消毒、理发院与美容院顾客不用再登记联络资料。尽管如此，纽约州遵循美国疾病管制与预防中心建议，学校、公共交通及医疗院所等室内空间仍要配戴口罩。

去年春季，纽约州陷入冠病疫情危机，科莫自此施展铁腕，防疫限制比全美多数地区严格，松绑也更为谨慎。疫苗开打半年来，冬季复燃的疫情逐步降温，科莫上周预告疫苗接种率达70%就会解除几乎所有防疫限制。

美国总统拜登将7月4日定为全美疫苗接种率达70%的目标日。除纽约州外，其他14州及华盛顿特区也都提前达标，包括全美人口最多、今天同步解除几乎所有防疫限制的加州。

科莫说：“这不代表我们的旅程结束了。我们仍要控制疫情，包括监控变异病毒株。而且我们需要实现复苏，复苏不会自动降临，过程将充满挑战而且需要时间。”