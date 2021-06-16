德国不敌法国 葡萄牙赠匈牙利3蛋

（早报讯）2020欧锦赛在本地时间今晨（6月16日）上演了“死亡之组”F组的首场对决，寻求卫冕的葡萄牙凭着“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）梅开二度，以3比0踢垮匈牙利，顺利取得开门红。

上半场比赛，双方互有攻守，但都未能取得进球。战至84分钟，格雷罗（Guerreiro）推射破门，打破僵局。87分钟，帅罗罚球命中，补时阶段再完成梅开二度，写下最后的比分。

凭着这两个进球，帅罗以11球成为欧锦赛历史射脚王，而他的国家队进球数也达到106个，距离伊朗传奇射脚阿里·代伊（Ali Daei）109球的国家队进球纪录仅差3球。

数据统计，葡萄牙还追平了卫冕球队在下一届比赛中首场比赛的最佳成绩，1964年寻求卫冕的前苏联也曾在首场比赛中3比0战胜丹麦。而且，葡萄牙还是欧锦赛首支最后10分钟攻进3球的球队。

在随后举行的F组强强对话中，德国中卫胡梅尔斯（Hummels）上半场乌龙宴客，最终德国以0比1不敌法国。

根据OPTA的数据统计，这是德国历史上在欧锦赛首次遭遇开门黑。在此之前，德国的欧锦赛首战战绩为7胜5和保持不败。

德国主帅勒夫在赛后的记者会上表示，因乌龙球而败给法国当然会失望，但是球队的表现让他对下两场比赛充满希望。

帅罗的神勇数字：

3 - 第3次在大赛梅开二度，其中两次对匈牙利。

5 - 欧锦史上首位5朝元老，从2004年至今连续5届参赛，也是首位5届赛事都进球的球员。

11 - 以11个欧锦进球超越法国传奇普拉蒂尼（Platini），成为欧锦史上正赛的进球王。2004年，他首次出战取得2球、2008年射入1球，2012年斩获3球，上届有3球进账，本届已有2球，能人所不能。

36 - 帅罗是欧锦史上最年长完成梅开二度的球员，以36岁又130日刷新 “乌克兰核弹头”舍甫琴科 （Shevchenko）9年前的纪录（35岁256天）。

39 - 在欧锦赛和世界杯上阵39场，成为两大赛上阵最多的欧洲球员。

106 - 国际赛的总进球数，距离伊朗传奇射脚阿里·代伊（Ali Daei）的世界纪录只差3球。