以色列耶路撒冷日游行引发冲突 33巴勒斯坦人受伤

（早报讯）数千名以色列人周二（6月15日）在老城区举行“耶路撒冷日”游行，引发巴勒斯坦抗议者与以色列警察冲突，造成33名巴勒斯坦人受伤。

新华社报道，约5000名以色列人周二傍晚举行游行，纪念以色列在1967年第三次中东战争中夺得耶路撒冷全城控制权。

当他们行至通往耶路撒冷老城的大马士革门附近时，遭到巴勒斯坦民众抗议，随后抗议者与以色列警察发生冲突。据巴勒斯坦卫生部门消息，冲突造成33名巴勒斯坦人受伤，另有八名巴勒斯坦人遭以方逮捕。

以色列媒体报道，以色列当天在耶路撒冷部署约2000名警察，直升机在空中监控地面情况。为应对巴勒斯坦加沙地带武装组织可能向以色列发射火箭弹，以军在耶路撒冷部署了“铁穹”防御系统。

另据报道，以色列与加沙地带的边境地区当天也爆发巴以冲突。从加沙地带放飞带有燃烧装置的气球造成20多处以色列农田起火。

以色列原计划在5月10日举行“耶路撒冷日”游行，后因巴以爆发新一轮冲突而推迟。联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰在社交媒体上发文说，在联合国和埃及正在巩固巴以脆弱停火的敏感时刻，耶路撒冷紧张局势再次升级，有关各方应采取负责任的行动，避免任何可能引起下一轮冲突的挑衅行为。