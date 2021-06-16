亚马逊创始人贝佐斯前妻再宣布捐赠27亿美元

（早报讯）亚马逊创始人贝佐斯的前妻斯科特宣布，再向数百个团体捐赠了超过27亿美元。这是斯科特不到一年内的第三次捐赠，迄今累计捐赠了超过85亿美元的财富。

据报道，斯科特周二（15日）在一篇博客文章中写道，她向286个“高影响力组织”进行了捐赠，这些组织专注于各种各样的事业，从艺术、种族公正到高等教育和打击家庭暴力。这是斯科特再婚后的第一次捐款，她今年早些时候嫁给了西雅图的一名科学教师丹-朱伊特。

斯科特在博客中写道：“我和丹，还有一群研究人员、管理人员和顾问——我们都在试图捐赠一笔财富，这些财富是由需要变革的体制促成的。在这一努力中，我们坚信，如果不成比例的财富不集中在少数人手中，那么情况将会更好，解决方案最好由其他人设计和实施。”

2019年与贝佐斯离婚后，斯科特分得了亚马逊的4%股份，成为全球最富有的女人之一，同年5月她加入了由比尔-盖茨和巴菲特等人发起的“赠予承诺”，承诺将至少一半的财富捐给慈善事业。

去年7月，麦肯齐宣布改姓斯科特，并披露过去一年她已将价值17亿美元的财富捐赠给种族平等、男女同性恋、双性恋和变性者权利、公共卫生和气候变化等事业。

去年12月她又宣布捐赠了逾41亿美元，用于疫情救助等事业。