美最新研究：冠状病毒2019年12月已在美出现

（早报讯）据美国媒体6月15日报道，美国研究人员发现更多证据，证明冠状病毒早在2019年12月就在当地低水平传播，这比卫生官员首次确认病例在时间上还要早几周。

6月15日发表在美国感染疾病学会《临床感染疾病杂志》上的报告称，研究人员对2020年前三个月采集的2.4万多个血样进行了分析，至少有九人的血液中含有冠状病毒抗体。其中日期最早的来自于1月7日在伊利诺伊州采集的样本，随后在1月8日从马萨诸塞州、2月3日从威斯康星州、2月15日从宾夕法尼亚州和3月6日在密西西比州收集的标本中，研究人员均检测到抗体。

研究人员称，由于感染后产生抗体大约需要两周，因此研究结果表明，早在2019年12月，美国已经出现了冠病病例。

报道指出，2019年底，中国武汉出现冠病疫情。据美国官方说法，美国确诊的第一起感染病例是一名旅行者——来自华盛顿州的一名男性，他于1月15日从武汉返回，并于1月19日在一家诊所寻求帮助。

美国疾病控制与预防中心（CDC）官员最初称，引发美国疫情的触发事件发生在1月中旬至2月初的三个星期窗口期。但自那以后的研究，包括CDC自己做的一些研究都在表明，美国存在发生在更早时间段的少量感染病例。

此前，在2020年12月发表的美国CDC主导的一项研究，分析了美国红十字会捐赠的7000份血液样本，发现冠状病毒早在2019年12月中旬就感染了一些美国人。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至6月16日，冠病疫情已在美国导致逾3348.3万人感染，超过60万人死亡。