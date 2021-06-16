科学家：北冰洋正在消亡 变暖临界点或已激活

（早报讯）史上最大北极考察队的科学家在周二警告称，不可逆的全球变暖临界点可能已经被激活。

大气物理学家和北极气候研究多学科漂流观测计划领队雷克斯说：“当全球变暖严重加剧时，首先引爆的临界点，就是北极夏季海冰的消失。这是雷区里第一批地雷。”

雷克斯是全球最大北极考察队的领队，考察队里有来自20个国家300名科学家。考察队在北极区漂流了389天后于去年10月返回德国，带回了触目惊心的证据，证实了北冰洋正在消亡，并警告说在短短几十年内将出现无冰之夏。

这个耗资1.4亿欧元（2.91亿新元）的考察队，还带回了150兆字节的数据和1000多个冰样品。

雷克斯在总结他们的第一个调查结果时说，科学家发现北极海冰“在2020年春季比记录的初始阶段消退得更快”，而且“夏季海冰的覆盖面只有几十年前的一半。”

与探险家兼科学家南森和约翰森在19世纪90年代进行的弗拉姆探险相比，现在冰层只有一半厚，测得的温度高出了十度。由于海冰表面较小，海洋在夏季能吸收更多热量，这就意味着秋季的冰层形成会比以往更慢。

雷克斯补充说，“我们只能在未来几年的评估里确定，我们是否仍然能够通过强硬的气候保护政策来拯救全年冻结的北极海冰，还是我们是否已经激活了气候暖化的这一重要临界点，”雷克斯敦促人们迅速采取行动，阻止气候变暖。

世界领导人在2015年的巴黎协议中同意采取行动，将全球气温升幅限制在远低于工业时代之前的水平的摄氏2度，最好控制在摄氏1.5度之内。