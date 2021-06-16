研究：Regeneron抗体疗法能将重症死亡率降低20%

（早报讯）英国研究人员最新报告称，美国知名药厂再生元制药（Regeneron）的冠病抗体治疗用药”REGEN-COV”，可将特定冠病患者的死亡风险降低20%，为重症治疗提供极具价值的疗方。

《华尔街日报》16日报道称，英国这项名为“RECOVERY“的大型试验，让9785名住院冠病患者先使用去年研究显示有17%降低死亡率作用的类固醇药地塞米松（ dexamethasone），再加上”REGEN-COV”，并辅以通常的医疗照护。这批受试者中，有约三分之一在参与时体内没有抗体。

“REGEN-COV”是含有两种抗体的混合物，每种抗体针对刺突蛋白的不同部分。最新试验结果显示，其中未能对病毒产生抗体的病患，接受此药的死亡风险降低20%；然而，病患若已产生抗体，这个抗体药物就没有特别作用。

在此前的临床试验中，”REGEN-COV”成功将轻度至中度症状患者的住院或死亡风险降低了70%，并于去年11月已获美国食品药物管理局（FDA）批准用以治疗新染疫的病患；公司也与美国政府达成协议，提供超过150万剂药物。Regeneron将在近期向FDA申请让住院患者服用”REGEN-COV”的紧急授权。

冠病的抗体疗法作用于病毒表面的棘蛋白，阻止其进入人体细胞。之前医界只建议使用于症候温和的患者；对住院病患的疗法试验前一阵子暂停，因为当时发现它对于重症似乎无效。然而，据悉美国前总统特朗普感染冠病后，就是接受这款药物治疗。