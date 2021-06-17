美国西部遭热浪袭击 部分地区温度逼近50摄氏度

（早报讯）美国西部多地本周遭遇创纪录高温，一些地区最高气温可能逼近50摄氏度。

路透社报道，美国国家气象局气象学家肖宁说，尽管天气的转变为包括蒙大拿州和爱达荷州在内的北部州提供了一些缓解，但对于加利福尼亚和西南地区的部分地区来说，最糟糕的情况仍未到来。

肖宁说：“美国西部正处于一个长期的热浪中。热浪席卷整个沙漠西南地区至加利福尼亚，本周温度将持续上升。"

犹他州盐湖城周二（15日）的气温创下了自1894年开始记录以来的历史新高，为42摄氏度。凤凰城以46摄氏度刷新记录，位于内华达州和亚利桑那州边界附近的莫哈韦沙漠达更是逼近50摄氏度，以49.4度刷新了每日记录。

国家气象局菲尼克斯分局高级预报员珀查说，高压和极度干旱造成的土地缺水导致此次高温天气，“不寻常的是这个高压系统的强度和持续时间”。

美国国家气象局已经在西部地区发布过热警告，并指这种情况可能是危险的，甚至致命。截至周三（16日）下午，当地尚未出现因残酷的高温天气而死亡的报告。

肖宁呼吁民众在天气最热的时候，尽量不要在外面呆太长时间。他补充说，民众应该“注意宠物，多关注老人，不要把任何人，包括孩子或宠物留在太阳底下的热车里。”

热浪每年发生在美国西南地区季风季节之初，而季风季一直持续至约9月30日。这一期间应该是地区多雨期，通常贡献多达60%的年度降水量。但是去年，这一地区经历有史以来最干燥的季风季节，亚利桑那州的平均降雨量只有约4厘米。

珀查说，6月是亚利桑那州最干旱的月份，该州通常在7月初才开始出现一些雨水。根据最新政府调查，美国西部地区眼下约88%地区处于干旱状态，包括整个加利福尼亚州、俄勒冈州、犹他州和内华达州。