韩国下半年将为18至59岁民众接种冠病疫苗

（早报讯）韩国政府下半年将为18至59岁的普通民众接种冠病疫苗。其中，高考生和幼儿园、托儿所、小初高30岁以上教师及50至59岁人群将于7月先行接种，18至49岁人群从8月起可不分年龄按预约顺序接种疫苗。

冠病疫苗预防接种推进团17日公布了包括上述内容的“第三季度冠病疫苗接种计划”，政府计划到9月为3600万人（占总人口的70%）接种首剂疫苗，为此须在第三季度完成2200万人的首剂接种工作。

具体来看，在面向普通成年人的接种工作开始之前，政府7月将先为未接种疫苗的特殊人群17万人施打疫苗。其中包括60至74岁10万人和未满30周岁社会必须人员、教师、医务卫生工作者共7万人。7月第三周（18—24日）起将为高三学生和高中教职员接种辉瑞疫苗，并为幼儿园、托儿所、小学、初中教师接种辉瑞或莫德纳疫苗。

由于50多岁人群感染冠病时重症率和死亡率与未满50岁的人群相比较高，政府将从7月第四周（25—31日）起为868万50多岁人群接种疫苗，但选用的疫苗品牌尚未确定。之后，政府将开始接受18至49岁人群的疫苗接种预约，该年龄段民众可从8月中旬起按预约顺序接种。12至17岁青少年和孕妇不在第三季度的接种范围内，政府将根据权威机构提供的科学依据为其另行制定接种计划。