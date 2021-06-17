外媒称杜特尔特拟明年竞选副总统

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特日前表示，明年大选参加副总统竞选是一个“好主意”，因为他还有未完成的工作，包括解决菲律宾的毒品问题。

俄罗斯卫星网周四（6月17日）报道上述消息。菲律宾宪法禁止总统连任，据路透社报道，杜特尔特将于2022年6月结束六年的任期，但他所在的政党鼓励他竞选副总统。

杜特尔特在一次演讲中表示：“很多人都推动我竞选副总统。这是一个好主意，特别是如果我们讨论毒品问题。”他还说：“我为下一代感到害怕”。

杜特尔特16日表示，他已经向自己的支持者、前第一夫人伊梅尔达·马科斯的侄子、国会议员马丁·罗慕尔德兹承诺，如果对方决定竞选副总统，他会支持对方。杜特尔特说：“如果罗慕尔德兹参选，我就退出。”

有传闻说，杜特尔特可能试图通过支持自己的高级助手、现任参议员吴顿（Christopher“Bong”Go）竞选总统，来继续执掌权力，杜特尔特自己参加副总统的竞选。

菲律宾总统府发言人洛克6月3日披露，将于明年结束任期的总统杜特尔特，对于可能的继任者已经拟定一份名单。杜特尔特所属的民主人民力量党表示希望他竞选副总统，幷尽快确定搭档人选。

皮尤研究中心最近的一项民调结果显示，80%的菲律宾人表示，他们会支持能够提供比“精英民主”更好的治理的有威望的领导人。选民的这种情绪使专家们有理由预测，现任总统很有可能对2022年选举的结果产生决定性影响。