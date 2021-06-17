拜登向CNN记者道歉

（早报讯）万众瞩目的“普拜会”结束后，美国有线电视新闻网（CNN）又使用熟悉的“套路”向美国总统发问。不出意外地是，这次拜登也怒斥了CNN记者。但与前任特朗普不同，数小时后拜登又公开向这名记者道歉，解释说自己的回答“太自作聪明了”。

据报道，周三（6月16日），拜登在“普拜会”结束后召开新闻发布会，在他准备转身离开发布会现场之际，CNN记者柯林斯（Kaitlan Collins）大声发问：“您为何会如此确信普京会改变他的行为？”

听到该问题，拜登立即回过身来怒斥说，“我不确信他会改变自己的行为。该死的，你一直都在干什么？”

之后拜登边走回到镜头前边解释说，“我什么时候说过我确信，我说的是，‘如果世界其他地区对他们做出反应，削弱他们的世界地位，那将会改变他们的行为’”。拜登还强调说，他没有对任何事情有信心，只是在阐述一个事实。

柯林斯又追问说，“但是鉴于他（普京）过去的行为幷未改变，在和您谈了几小时后的新闻发布会上，普京否认参与过网络攻击，他还淡化了‘侵犯人权’的行为，甚至拒绝说出俄反对派领袖纳瓦尔尼的名字，这怎么算是一次与普京的建设性会谈？”

拜登微笑着说，“如果你不理解这一点，那你就入错行了”。说完，拜登就离开了发布会现场。

当天稍晚，在登上空军一号返回华盛顿之前，拜登对着一群记者说到，他欠柯林斯“一个道歉”，“我得向上一个发问的人道歉。我对自己的回答太自作聪明了”。

不过拜登也抱怨说记者们从不问他积极的问题，他还嘲讽说，“在我看来，要想成为一名好记者，你必须要消极，要对生活有消极的看法”。

在拜登作出道歉后，柯林斯在CNN直播中回应说，她很感激总统这么做，但这完全没必要，因为她只是在完成自己的工作。柯林斯还解释说，向总统提一个问题，幷不意味着这个问题有积极或消极的倾向，“这只是了解总统看待事物的心态的一种方式”。