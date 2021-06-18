美最高法院再次维持平价医保法案合法性

（早报讯）美国联邦最高法院周四（17日）第三次维持了《评价医保法案》的合法性，该法律是美国目前的首要医保法，为数百万美国人提供医保，帮助他们支付医疗费用。

美国之音报道，美国最高法院以7票赞成、2票反对的裁决，驳回了18个共和党领导的州和前特朗普政府提出的推翻2010年《平价医保法案》的提案。

这是美国前总统奥巴马的标志性立法成就，在美国被普遍称为“奥巴马医保”（Obamacare）。

作为美国的最高司法机构，最高法院也在2012年和2015年驳回了对此医保法案的法律挑战，这三项裁决都保留了一些政治上很受欢迎的条款，比如允许年轻人在26岁之前续享父母的医疗保险，以及确保医保覆盖有既往健康状况的患者。

正如美国国会最初批准的那样，这项法律要求人们若选择不购买医疗保险，就必须支付罚款，也即所谓的“个人强制保险”条款。但国会在2017年将这一罚款额度定为零。

共和党州的州总检察长们和特朗普政府争辩称，取消处罚条款使整部法律违宪。

最高法院并没有考虑这些称该法律违宪的指控是否有效，但裁定反对该法律的州没有提出挑战的法律地位。

这项多数裁决的判决书由自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）撰写，特朗普任命的三名保守派大法官中也有两名加入这项多数判决，他们是卡瓦诺大法官（Brett Kavanaugh）和巴雷特大法官（Amy Coney Barrett）。

另一名由特朗普任命的戈萨奇大法官（Neil Gorsuch）与阿利托大法官（Samuel Alito）持不同意见。

美国总统拜登已表示，他将尝试在《平价医疗法案》中增加条款。该法案在拜登担任奥巴马政府的副总统期间通过。

拜登称最高法院的这一裁决是“1.3亿多患有既往疾病的美国人的胜利，也是数百万在百年一遇的大流行病中面临即刻失去医保危险的人的胜利。”

美国卫生和公共服务部（HHS）部长贝塞拉（Xavier Becerra）说，最高法院的这一裁决，“是所有美国人的胜利，特别是那些患有既往疾病的人，或者任何担心可能被迫在健康和收支平衡之间做出选择的人。医疗保健该是一种权利，而不是一种只属于健康和富有人群的特权。”

在周四的另一项有关宗教权利的裁决中，最高法院裁定，美国东部城市费城终止与费城天主教社会服务中心（Catholic Social Services）的寄养服务合同是错误的。费城天主教社会服务中心因其宗教信仰而拒绝与同性伴侣合作。

九名大法官全部同意这一裁决结果。首席大法官罗伯茨（John Roberts）在有六名大法官加入的多数意见书中写道，费城终止与该天主教组织的合同违反了美国宪法对宗教活动自由的保障。

罗伯茨说，该组织只是寻求“一种通融，使其能够继续以与其宗教信仰一致的方式为费城的儿童服务；它并不寻求将这些信仰强加给其他任何人。”

罗伯茨说：“费城拒绝与（天主教社会服务中心）签订提供寄养服务的合同，除非该中心也同意认证同性伴侣为养父母。这种做法无法通过严格的检验，违反了宪法第一修正案。”