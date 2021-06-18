金正恩强调稳控半岛局势 做好对话对决准备

（早报讯）朝鲜领导人金正恩说，需要稳住半岛局势，并指朝鲜已做好对话和对决的两手准备。这是金正恩在拜登上台后首次对美、对韩作此表示。

韩联社周五（18日）引述朝中社的报道说，金正恩周四在劳动党第八届中央委员会第三次会议上强调，为维护国家尊严和自主发展利益，保障和平环境和国家安全，对话和对决两方面都要做好准备，尤其在对决方面要做好万无一失的准备。

金正恩就重要国际及地区问题提出对外政策立场和原则，并表示需要敏捷应对瞬息万变的情况，致力于稳控半岛局势。

报道称，金正恩仔细分析了美国新政府的对朝政策方向，并提出今后将在对美关系上坚持的战略、战术应对和行动方案。

金正恩还评估了最近国际政治舞台上出现的变化与革命等对外环境，要求提高朝鲜的战略地位，进一步发挥主动性，并为此营造有利的外部环境。

金正恩还发布了亲自署名的关于稳定民生的“特别命令书”。金正恩提出了通过多次会议了解到的民生情况资料以及改善对策。他也就育儿问题表示，改善养育条件是党和国家最重要的政策，也是最大的夙愿，并称将把国家负责向儿童提供乳制品等营养食品列为党的政策。

朝鲜劳动党八届三中全会6月15日开幕，会议对当前的国际形势进行分析，并讨论党的应对方向。