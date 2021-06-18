伊朗总统选举 极端保守派候选人可望胜出

（早报讯）伊朗周五（18日）举行总统大选。

法新社报道，立场强硬的伊朗极端保守派司法总监易卜拉欣·莱西（Ebrahim Raisi），被视为接替温和派现任总统鲁哈尼的热门人选。

伊朗全国将近6000万名合格选民将从当地时间周五上午7时（新加坡时间周五上午10时30分）开始投票。

当局表示，投票将在当天午夜过后结束（新加坡时间周六凌晨3时之后），预计选举成绩将在周六午时出炉。

伊朗内政部5月25日宣布，七名总统候选人通过伊朗宪法监护委员会资格审查，可参加将于6月18日举行的第13届总统选举。

除莱西外，其他六名总统候选人为伊朗最高国家安全委员会前秘书、前首席核谈判代表赛义德·贾利利，伊朗确定国家利益委员会秘书长、伊朗伊斯兰革命卫队前总司令穆赫辛·雷扎伊，伊朗议会研究中心负责人阿里礼萨·扎卡尼，伊朗议会第一副议长阿米尔·侯赛因·加吉扎德·哈希米，伊朗前副总统穆赫辛·迈赫拉利扎德，伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提。

伊朗第一副总统贾汉吉里、前议长拉里贾尼、前总统艾哈迈迪－内贾德等未通过资格审查。

根据伊朗内政部公布的数据，共有592名伊朗公民登记参加今年的总统选举。伊朗宪法监护委员会负责审查候选人资格。

伊朗总统选举每四年举行一次，伊朗总统由选民直接投票选举产生，可连任一届。