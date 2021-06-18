雅加达力争8月实现群体免疫 专家认为不切实际

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年6月18日 1:03 PM

印尼流行病学家迪基怀疑政府没有充分考虑到那些仍对接种疫苗犹豫不决的民众想法，直指要雅加达在8月实现群体免疫的目标不切实际。（路透社）
印尼流行病学家迪基怀疑政府没有充分考虑到那些仍对接种疫苗犹豫不决的民众想法，直指要雅加达在8月实现群体免疫的目标不切实际。（路透社）

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（早报讯）印度尼西亚总统佐科下令雅加达行政部门火速推动冠病疫苗接种，以确保雅加达能在8月就实现群体免疫。

《雅加达邮报》报道，雅加达特区首长阿尼斯表示有信心实现这个目标，因为他预计雅加达最迟将在8月中旬就接收到数以百万剂量的冠病疫苗。但卫生专家对此表示质疑，认为8月实现群体免疫的目标“不切实际”。

另据罗盘报新闻网，阿尼斯透露，他将寻求全市社区领袖协助，加快推动疫苗接种计划，他还说希望能在8月17日印尼独立日之前，宣布雅加达实现群体免疫的目标。

自5月开斋节过后，雅加达的确诊病例就继续呈指数级增长。过去几周，雅加达的新增病例数出现惊人反弹。当地官员和专家均表示，雅加达现在处于“关键阶段”，可能会刷新1月份峰值。

雅加达卫生设施现已濒临崩溃边缘，医院床位的占用率在短短一周内从45%暴增到75%。雅加达的每日新增病例数目前仍高居全国之首，周四全国通报1万2624起新病例，其中约4144起来自雅加达。

雅加达拥有1000万人口，必须让750万人口接种疫苗才能实现群体免疫目标。

目前，在雅加达300万名优先接种群体中，约98%包括医护人员、年长者和关键服务人员完成了第一剂接种。不过，只有约62%已全面完成接种。

佐科周一参观北雅加达一个大规模接种活动后指示说，他希望从下周开始，雅加达每天为10万人接种疫苗。佐科说：“这是一个雄心万丈的目标，我们别无退路，只能这样做。”

虽然雅加达是印尼疫苗覆盖率最高的省份之一，但即使雅加达每天能施打10万剂量的疫苗，要实现佐科定下的目标，这表示雅加达必须在45天内为未接种的450万居民接种首剂疫苗。而雅加达的卫生资源是否有足够能力做到这点依然是个疑问。

更何况雅加达目前的疫苗供应量依然不足。据印尼国营制药公司Bio Farma，截至6月15日，雅加达只收到720万剂量疫苗。

流行病学家迪基（Dicky Budiman）认为政府为雅加达设定的群体免疫目标不切实际。

他怀疑政府没有充分考虑到那些仍对接种疫苗犹豫不决的民众心理，更何况雅加达还面对传染性更强的变种冠病毒株问题。

迪基说：“还是有很多人基于各种理由拒绝接种疫苗。虽然理论上我们或许可以为800万名雅加达居民接种疫苗，但是实际上并不是所有人都想接种疫苗。”

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