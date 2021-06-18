雅加达力争8月实现群体免疫 专家认为不切实际

（早报讯）印度尼西亚总统佐科下令雅加达行政部门火速推动冠病疫苗接种，以确保雅加达能在8月就实现群体免疫。

《雅加达邮报》报道，雅加达特区首长阿尼斯表示有信心实现这个目标，因为他预计雅加达最迟将在8月中旬就接收到数以百万剂量的冠病疫苗。但卫生专家对此表示质疑，认为8月实现群体免疫的目标“不切实际”。

另据罗盘报新闻网，阿尼斯透露，他将寻求全市社区领袖协助，加快推动疫苗接种计划，他还说希望能在8月17日印尼独立日之前，宣布雅加达实现群体免疫的目标。

自5月开斋节过后，雅加达的确诊病例就继续呈指数级增长。过去几周，雅加达的新增病例数出现惊人反弹。当地官员和专家均表示，雅加达现在处于“关键阶段”，可能会刷新1月份峰值。

雅加达卫生设施现已濒临崩溃边缘，医院床位的占用率在短短一周内从45%暴增到75%。雅加达的每日新增病例数目前仍高居全国之首，周四全国通报1万2624起新病例，其中约4144起来自雅加达。

雅加达拥有1000万人口，必须让750万人口接种疫苗才能实现群体免疫目标。

目前，在雅加达300万名优先接种群体中，约98%包括医护人员、年长者和关键服务人员完成了第一剂接种。不过，只有约62%已全面完成接种。

佐科周一参观北雅加达一个大规模接种活动后指示说，他希望从下周开始，雅加达每天为10万人接种疫苗。佐科说：“这是一个雄心万丈的目标，我们别无退路，只能这样做。”

虽然雅加达是印尼疫苗覆盖率最高的省份之一，但即使雅加达每天能施打10万剂量的疫苗，要实现佐科定下的目标，这表示雅加达必须在45天内为未接种的450万居民接种首剂疫苗。而雅加达的卫生资源是否有足够能力做到这点依然是个疑问。

更何况雅加达目前的疫苗供应量依然不足。据印尼国营制药公司Bio Farma，截至6月15日，雅加达只收到720万剂量疫苗。

流行病学家迪基（Dicky Budiman）认为政府为雅加达设定的群体免疫目标不切实际。

他怀疑政府没有充分考虑到那些仍对接种疫苗犹豫不决的民众心理，更何况雅加达还面对传染性更强的变种冠病毒株问题。

迪基说：“还是有很多人基于各种理由拒绝接种疫苗。虽然理论上我们或许可以为800万名雅加达居民接种疫苗，但是实际上并不是所有人都想接种疫苗。”