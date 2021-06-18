加拿大：首剂打阿斯利康第二剂打辉瑞或莫德纳效果更好

（早报讯）加拿大国家免疫咨询委员会建议，第一剂接种阿斯利康冠病疫苗的人，第二剂可“优先”选择辉瑞或莫德纳疫苗。

新华社报道，加拿大国家免疫咨询委员会周四（17日）发表声明说，新的数据表明，这种混合疫苗接种方案的免疫效果更强。但如果第一剂接种了阿斯利康疫苗的人第二剂仍愿意接种相同疫苗，或者对辉瑞或莫德纳疫苗有过敏反应，也可继续接种阿斯利康疫苗。

该委员会6月1日宣布的新规定建议第一剂接种阿斯利康疫苗的人，第二剂可选择相同疫苗，也可选择辉瑞或莫德纳疫苗；允许辉瑞和莫德纳交叉“混打”，即第一剂打辉瑞，第二剂可打莫德纳，反之亦可。但不建议第一剂接种辉瑞或莫德纳疫苗的人，第二剂接种阿斯利康疫苗。

截至6月5日，加拿大有210多万人接种了一剂阿斯利康疫苗，1万5186人接种了两剂。目前，加拿大仍有约60万剂阿斯利康疫苗未使用。

据加拿大电视台报道，截至周四傍晚，加拿大当日新增冠病确诊病例1097起，累计确诊140万6253起，累计死亡2万6012起；加拿大第一剂冠病疫苗接种率已达65.38%，完成疫苗接种者占人口比率为15.78%。

由于担心感染印度最早发现的变种冠病病毒病例数越来越多，加拿大医学专家建议政府加快第二剂疫苗接种速度，同时呼吁人们接种疫苗后也要戴口罩、保持距离和勤洗手。