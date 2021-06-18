新病例回升 马国新增6440起确诊病例

（早报讯）马来西亚单日新增冠病确诊病例回升到超过6000起，今天（6月18日）报6440起，累计确诊病例达68万5204起。

马国的单日新增病例本周一（6月14日）降至4949起后，过去三天稍微回升至5000多起，分别是15日的5419起、16日的5150起，以及昨天（17日）的5738起。今天则进一步攀高至超过6000起。

卫生总监诺希山发声明指出，今天雪兰莪州新增2095起确诊病例，依旧是全马最高的州属；其次是森美兰的870起，以及吉隆坡的816起。

至于其他州属和联邦直辖区，柔佛今天新增592起确诊病例，砂拉越536起、霹雳357起、马六甲223起、吉兰丹200起、沙巴199起、吉打159起、纳闽152起、槟城122起、彭亨79起、登嘉楼32起、布城六起，以及玻璃市两起。