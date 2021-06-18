研究：缺乏维生素D或增加冠病重症和病亡概率

（早报讯）以色列的研究显示，缺乏维生素D的人如果感染冠病，与维生素D水平正常的人相比更有可能发展成重症甚至死亡。

新华社报道，这项研究是由以色列巴尔伊兰大学等机构的研究人员进行，他们对去年4月至今年2月间在加利利医疗中心接受治疗的冠病患者数据进行了回顾性研究。

在1176名患者中，253人有在确诊前的14-730天内的维生素D水平检测数据。

研究人员发现，在这253名有维生素D水平数据的冠病患者中，维生素D缺乏者病亡率为25.6%，而维生素D水平正常者的病亡率为2.3%。与轻症患者相比，重症患者中有更多人在感染冠病前有维生素D缺乏症，也就是维生素D水平低于20纳克/毫升。

以色列研究人员日前已在美国预印本网站医学论文档案网上发布这份报告，这篇论文还有待同行评议。

负责这项研究的巴尔伊兰大学博士德罗尔对当地媒体说，尽管以色列阳光充足，但仍有人缺乏维生素D。这项研究凸显在冠病疫情下缺乏维生素D可能带来的风险因素。他呼吁人们要努力确保体内维生素D水平达标。

维生素D又被称为“阳光维生素”，经常接受阳光照射会对维生素D的生成及钙质吸收起到关键作用。除多晒太阳外，还可以通过食用动物的肝、奶和禽蛋食品等方式来补充维生素D。