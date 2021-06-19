英格兰表现失色 0比0闷和苏格兰

（早报讯）在本地时间今晨（6月19日）上演的欧锦赛D组第2轮焦点战中，赛前备受看好的英格兰表现失色，反而是苏格兰的攻门极具威胁，但双方最终都未能打破僵局，以0比0闷和收场。

苏格兰创造了比赛首个具有威胁性的破门机会，亚当斯（Adams）门前无人看管下射门，可惜被斯通斯（Stones）挡出。英格兰慢慢抢回主导权，12分钟，芒特（Mount）开出角球，斯通斯头槌中柱弹出。1分钟后，斯特林（Sterling）左路传中，芒特近门射失。30分钟，奥唐奈（O'Donnell）接应传中，第一时间劲射，皮克福德（Pickford）飞身扑出，亚当斯以头槌补中，但未能破门。

易边后，苏格兰仍然和英格兰踢成均势，而且攻势更锐利。罗伯逊（Robertson）开出角球，双方争顶后，戴克斯（Dykes）把握机会劲射，里斯·詹姆斯（Reece James）及时化解。三狮先后换入格雷利什（Grealish）和拉什福德（Rashford），但进攻未见改善，最终只能闷和苏格兰。

在另一场D组赛事中，捷克以1比1踢和克罗地亚。两轮战罢，捷克与英格兰都是1胜1和，而前者以净胜球优势力压英格兰排名榜首，两队的出线形势占优。虽然克罗地亚和苏格兰同积1分，分列三四位，末轮仍有出线希望。