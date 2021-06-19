研究：接种疫苗使巴西逾4万老人避免因冠病死亡

（早报讯）巴西佩洛塔斯联邦大学和美国哈佛大学的一项联合研究发现，得益于大规模接种冠病疫苗，今年前五个月，巴西共有4万3000余名70岁及以上的老年人避免了因感染冠病而死亡。

新华社报道，研究人员认为，这一结果证明在巴西大规模接种的中国科兴疫苗和英国阿斯利康疫苗的有效性，而且，这两款疫苗对在巴西亚马孙州发现的伽马变种冠病病毒（Gamma，即P1变种毒株）也有效。

该研究分析了今年1月3日至5月27日间巴西卫生部发布的死亡病例数据和疫苗接种覆盖率后发现：今年5月，巴西80岁及以上死亡病例占全部冠病死亡病例的比例从1月时的27.7%下降至12.4%；70至79岁的死亡病例占比由27.7%下降至16.2%。

统计显示，至5月底，巴西80岁及以上老年人中有99%至少接种了一剂疫苗；70岁至79岁的老年人中有94%至少接种了一剂。在同一时间段其他原因导致的死亡中，这两个年龄段老年人的占比保持稳定。

佩洛塔斯联邦大学流行病学家维克托劳认为，若非进行了冠病疫苗的大规模接种，巴西的冠病死亡病例数可能早就超过了50万起，目前可能达到53万或54万起。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据统计得出，截至6月18日20时，巴西全国已有6185万9364人接种了第一剂疫苗，占总人口的29.21%；有2417万1806人完成两剂接种，占总人口的11.41%。

巴西卫生部6月18日的疫情数据显示，过去24小时巴西新增冠病确诊病例9万8832起，累计确诊1780万1462起；新增死亡病例2495起，累计死亡49万8499起。