欧锦赛 4比2逆转葡萄牙 德国重现生机

（早报讯）在本地时间今晨（6月20日）的欧锦赛F组次轮焦点战中，德国队虽然先失守，但随后凭2个乌龙球，加上哈弗茨（Havertz）和戈森斯（Gosens）建功，反败为胜，以4比2逆转卫冕队葡萄牙。

德国一开赛就发动攻势，基米希（Kimmich）传中，戈森斯破门，但格纳布里（Gnabry）被判越位在先，进球无效。第10分钟，哈弗茨一脚远射被门将帕特里西奥（Patricio）扑出。随后，葡萄牙打出超漂亮反击，首开纪录。在成功防守角球后，贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）在中前场传入禁区，若塔（Jota）左路接应，趁诺伊尔（Neuer）出迎传中，克·罗纳尔多（C Ronaldo）轻松破门。这是帅罗本届欧锦第三个进球，也是他生涯首度射破德国龙门。

可惜好景不长，德国短短4分钟内连轰2球反超。35分钟，基米希右路传中，戈森斯回传至门前，迪亚斯（Dias）在哈弗茨施压下摆乌龙。4分钟后，基米希传回中路，逼得格雷罗（Guerreiro）乌龙宴客，德国上半场领先2比1。

德国左路攻势非常凌厉，戈森斯在51分钟再次传中，哈弗茨近门射入。葡萄牙兵败如山倒，边路防守形同虚设，基米希在60分钟传中，戈森斯头槌破门，德国以4比1遥遥领先，胜券在握。葡萄牙在67分钟靠若塔追回一球，但最终无力反扑，以2比4落败。

F组两轮过后，法国以4分暂居榜首，德国、葡萄牙同得3分，匈牙利1分垫底，4队仍有晋级机会。法国和葡萄牙最后一轮将展开正面对决，德国则迎战匈牙利，杀入16强的希望浓厚。

E组赛事方面，西班牙前锋莫拉塔（Morata）虽为西班牙首开纪录，但随后面对空门却又错失良机，结果西班牙最终只能以1比1踢和波兰，2场只得2分，出线形势岌岌可危。