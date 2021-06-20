慕尤丁：朝野代表共组委员会探讨国会复会

（早报讯）马来西亚国家元首与马来统治者重申“速开国会”立场后，首相慕尤丁表明无意违抗君令或拖延召开国会。他说，国会正式复会前，朝野代表组成的委员将探讨相关重要事务，并决定国会是否复会。然而，慕尤丁并未说明这个委员会是否是现有的的“紧急状态独立委员会”，或是另一个新成立的委员会。

马国元首阿都拉今年1月12日接受慕尤丁的建议，同意颁布紧急状态令至8月1日。元首当时也批准成立一个由朝野国会议员、官员及专家组成的“紧急状态独立委员会”，负责针对紧急状态向元首提建议，包括是否延长或提早结束紧急状态令等。慕尤丁上周二宣布“国家复苏计划”时承诺，今年9月或10月冠病疫情缓和后召开国会。不过，国家元首和马来统治者上周三召开特别会议后表明，政府应该尽快召开国会及州议会。

首相办公室上周三晚间发布三段简短声明，表示“政府已知道元首的看法并将依法办理”。国家王宫次日在面簿贴文强调“尽快召开国会”。巫统及反对党也指慕尤丁若拖延召开国会就是公然违抗君命，这对慕尤丁政府形成另一股压力。

慕尤丁今天在记者会回应此事时表示，政府及反对党组成的委员会将负责审核重开国会前的一切重要事务。“我要求委员会里的政府与反对党成员评估此事（召开国会），然后告诉我是否已经完成准备而可以召开国会会议了。”

慕尤丁表示，政府并未否决国会议员的权力，或公然违反国家元首及马来统治者的谕令。“我知道，身为首相责任重大。但我必须公平行事，以免过后又出现各种问题。在这件事上，我希望人民可以明白并耐心等待。”