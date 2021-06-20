印度新增病例达三月来最低 专家警告下波疫情将到来

（早报讯）印度在过去24小时内新增5万8419起冠病确诊病例。这是近三个月来单日新增确诊病例的最低值。一项调查显示，大多数医学专家认为，印度将在10月之前暴发第三波冠病疫情。

路透社报道，自印度冠病疫情暴发以来，该国累计确诊病例已上升至2990万，累计死亡病例超38万例。截至20日，单日新增死亡病例为1576例。

尽管印度新增确诊病例呈现下降趋势，但世界卫生组织首席科学家斯瓦米纳坦表示，最初在印度发现的德尔塔冠病变种病毒已成为全球主要流行的变种病毒株，且该病毒持续突变。数据显示，德尔塔变种病毒已传播至超过80个国家。

《印度时报》报道，全印医学科学研究所（AIIMS）负责人古莱里亚警告，如果人们不遵守防疫行为准则，印度可能在未来6至8周出现第三波新冠疫情。根据路透社的一项调查，大多数医学专家认为，印度将在10月之前暴发第三波疫情。

目前为止，印度符合疫苗接种条件的9.5亿人口中只有约5%完成了全剂量疫苗接种，所以仍存在数百万人容易被感染病毒和死亡的风险。

古莱里亚强调，如果冠病确诊病例大幅增加，印度需要实施更严格的监控和特定区域的封锁措施。不过他表示，即使冠病确诊病例激增也没有必要在全国范围内实施封锁，因为这可能会影响经济。