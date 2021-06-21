美国安顾问：伊核谈判取决于哈梅内伊

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文淡化伊朗强硬派莱希当选伊朗新总统的重要性，他说，美国最终是否重新加入伊朗核问题全面协议，将取决于伊朗最高领袖哈梅内伊的决定。

美国之音报道，莱希在伊朗第13届总统选举中胜出，将接替较为温和的现任总统鲁哈尼。

沙利文星期天（20日）在莱希当选后表示，谈判双方在一些关键问题上仍有相当长的距离，比如对伊朗的制裁和德黑兰愿意作出的承诺。“但是，箭头指向了正确的方向，我们将看伊朗是否会做出他们必须做出的艰难选择。”

沙利文表示，最终决定取决于哈梅内伊，“无论他要走外交路线，还是面临越来越大的压力，不仅来自美国，还有来自国际社会的压力。”

他说：“我们认为，外交是实现这一目标的最佳途径。”

沙利文也强调，美国要终结伊朗核计划的努力“目光清晰，态度坚定。”

美国前总统特朗普上任后让美国退出2015年签订的这项协议，并恢复对伊朗的制裁行动。

伊核谈判相关方就美伊恢复履约问题在维也纳举行多轮谈判，6月20日结束第六轮会谈。欧盟代表莫拉在会后说：“我们更接近达成协议，但我们还没有达到目标。”

莫拉表示，会谈在一些技术问题上取得进展，各方就协议技术文本有了更清晰的认识。各方代表将回国磋商，希望他们重返维也纳启动下一轮会谈时，能就如何最终达成协议提出更清晰的思路。

莫拉没有说明会谈将于何时恢复，但他表示期待伊朗和国际原子能机构就核查工作达成的临时技术协议在6月24日到期后能再次延期。