韩体育会长：尚不能断言朝鲜将缺席东京奥运

（早报讯）韩国体育会会长李起兴表示，未到最后一刻就不能断定朝鲜会缺席东京奥运会。

李起兴接受韩联社访问时说，国际奥委会和韩国政府一直在劝说朝方参赛，7月5日是确定各项目奥运会参赛运动员名单的截止日期，还要看朝鲜此前是否争取参赛资格，才能真正确定朝鲜是否缺席奥运。

朝鲜4月在体育省开设的网站“朝鲜体育”宣布，出于保护运动员免受冠病感染的考虑，朝鲜将不参加定于7月23日开幕的东京奥运会。

国际奥委会在进一步了解朝方的意愿后，于6月9日表示，朝鲜获得的东京奥运会参赛名额将重新分配给其他国家和地区，正式证实朝鲜缺席奥运。

但现任国际奥委会委员的李起兴对此表现出谨慎态度，暗示有戏剧性反转的可能性。

在距离平昌冬奥会开幕还有40天的2018年1月1日，朝鲜领导人金正恩发表新年贺词阐明参赛意愿后，韩朝双方有关组建联队参赛的谈判火速达成了协议。

另外，李起兴就东京奥组委官网地图将独岛（日本称竹岛）错标为日本领土的做法表示，韩方正在与国际奥委会就此保持电话联络，不断要求国际奥委会对日施压使其纠正错误。

对于有舆论要求抵制东京奥运会，李起兴表示，体育归体育，政治归政治，这个问题要努力通过外交解决，想到挥汗备赛五年以上的运动员们，不可能缺席奥运。