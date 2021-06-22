德尔塔变种在美国疫苗接种率低县市蔓延更快

（早报讯）早期证据表明，极易传染的德尔塔变种冠病病毒（即最早在印度发现的B16172变种毒株），正在美国冠病疫苗接种不足的地区快速蔓延。

彭博社报道，人口基因组学公司Helix分析了美国超过700个县约2万个冠病检测样本，结果发现，相较于疫苗接种率高的地区，在疫苗接种率偏低的县市，感染德尔塔变种病毒的病例似乎增长更快。

此变种毒株在接种率低地区持续蔓延的情况引发担忧，因为这让该病毒有更多机会持续繁殖和变异。病毒传播的时间越长，它就有更多机会且更易于入侵人体细胞，而且会变得更具致命性。

Helix科学副总裁李威廉说：“德尔塔变种病毒正在推高全球各地的染疫人数，我怀疑这里也将面对相同情况。

数据还显示，德尔塔变种病毒在接种率低的社区的传播力，比最早在巴西发现的伽马变种病毒（即P1变种毒株）高逾两倍。

Helix这份报告在网上预先发布，尚未接受同侪评估。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的统计，目前美国超过45%的人口已完成冠病疫苗接种。但彭博新闻最近的一项分析发现，广泛的全国性数据掩盖了地方层面更为令人不安的模型趋势。

彭博社对美国2700个县进行的分析显示，在美国至少482个县只有不到25%的人口已完成疫苗接种。