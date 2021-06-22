世卫：变种毒株德尔塔已传至92国 疫苗仍有效

（早报讯）世界卫生组织专家周一（21日）在日内瓦总部表示，变种冠病毒株德尔塔目前已扩散至92个国家。虽然其传播性更强且人体在接种冠病疫苗后，针对德尔塔毒株产生的中和抗体滴度有所降低，但疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。

新华社报道，世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗表示，截至目前已有92个国家和地区检测到德尔塔毒株传播。德尔塔毒株是目前已被世卫组织标记为须关切的变种冠病病毒之一，最早于2020年10月在印度被发现。

范凯尔克霍弗表示，最早在英国被发现的新冠变异毒株阿尔法已在世界各地迅速传播，德尔塔毒株比阿尔法毒株更易传播。目前许多国家已开始放松公共卫生和社交隔离措施，如过早或过快放松，鉴于当前民众仍未全面接种新冠疫苗，德尔塔毒株将会迅速传播。

范凯尔克霍弗指出，苏格兰的一项最新研究提出，德尔塔毒株有可能增加患者入院治疗的风险。但这只是在单一国家开展的一项初步研究，结论还需进一步验证。目前还没有迹象表明德尔塔毒株会导致冠病致死率上升。

虽然最近发表在《柳叶刀》上的一项研究显示，针对德尔塔毒株，人体接种冠病疫苗后产生的中和抗体滴度有所降低，但范凯尔克霍弗强调，疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。此外，她呼吁公众在确保接种两剂疫苗的同时，仍须采取防护措施。

范凯尔克霍弗警告说，虽然疫苗针对目前的病毒仍有效，但将来病毒有可能出现一系列突变从而导致疫苗实际上失去效力，这正是我们需要确保预防的情况。为此，应尽量避免和减少病毒传播，因为病毒传播得越广，变异机会就越大。