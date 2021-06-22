土团党再传慕尤丁暗示今年底大选

（早报讯）马来西亚朝野为了召开国会而各持己见并相持不下之际，执政的国民联盟（国盟）再度传出首相慕尤丁暗示今年底可能举行大选的消息。

柔佛前州务大臣奥斯曼沙比安在《阳光日报》今天刊出的专访中说，土团党主席慕尤丁上周三与柔佛州土团党领袖进行线上会议时透露此事。他说，慕尤丁还指示土团党开始为大选备战，这包括为地方领袖举办培训课程，以及努力弥补土团党本身的弱点等。

奥斯曼沙比安说，政府今年10月向国会提呈2022年度财政预算案后，接着就可能在11月或12月举行第15届全国大选。“没有什么是不可能的，过去也曾有大选在财政预算案公布后举行。”但他说，年底刚好是雨季，所以大选也可能在明年初举行。

他表示，冠病疫情是否受控制，以及何时达到全国八成人口接种疫苗而实现群体免疫，都是影响来届大选日期的重要因素。

慕尤丁去年3月上台以来，马国政坛就多次传出慕尤丁可能举行大选的消息。这样的消息去年7月以来越来越明朗化。例如慕尤丁7月1日与国盟其他11个成员党首脑开会时，这些政党领袖都接获备战大选的通知。也有消息指慕尤丁今年1月24日在“国盟政府党主席理事会”会议上说，如果冠病疫情今年内受控制，大选就可能在今年内举行。