美联储：通胀率超出预期 但不准备立即加息

（早报讯）美联储主席鲍威尔表示，目前美国的通胀率以及高通胀的持续时间超出了此前预期，但认为美联储目前的首要任务仍然是全面广泛的经济复苏，而不是迫于通胀压力立即提高利率。

彭博社报道，鲍威尔周二（22日）在回答美国众议院冠病危机特别委员会的提问时表示作出上述表述。他认为，近期物价上涨的原因并非是经济过热，而是受全面重启直接导致的。

他说：“通胀过冲中相当大的一部分，或者可能是全部都来自受经济重开直接影响的类别，例如二手车和卡车。这些都是我们指望会停止上涨并最终开始下跌的东西。”

尽管如此，鲍威尔也承认这种观点存在不确定性。因此，在制定经济政策时，美联储的考量因素不仅局限于通胀率而是将放眼多个因素，比如就业率以及低收入人群和少数族裔面临的问题。“我会说这些影响比我们预期的要大，而且它们可能会比我们预期的更持久。”

季度预测显示，18位官员中有13位支持在2023年底前至少加息一次，而3月预测时只有7位。有11位官员预测到那年年底会至少加息两次。此外有7位决策者预期最早在2022年就会采取行动，高于之前的4个。这些预测还表明，官员们对其通胀预测的风险感和不确定性有所提高。

鲍威尔表示，美联储对加息将持耐心等待的立场。他说：“我们不会因为我们认为就业太高或担心通胀可能会出现，就先发制人地提高利率。”他说，“我们将等待实际通胀或其他失衡的实际证据。”

一位白宫官员说，鲍威尔周二在国会的证词表明，总统拜登的经济计划正在发挥作用。这位官员说。“美联储上周更新的预测再次确认拜登总统的经济计划正在发挥作用，美国正在再次前进，而鲍威尔主席今天在国会作证时重申了这一点。”