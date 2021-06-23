欧锦赛 1比0险胜捷克 英格兰正盟出线

（早报讯）在本地时间今晨（6月23日）上演的欧锦赛D组第三轮赛事中，英格兰凭靠斯特林（Sterling）建功，以1比0小胜捷克，头名出线，16强对手很可能是法国、德国、葡萄牙三强之一。

开赛12分钟，斯特林接应格雷利什（Grealish）传中头槌破门，取得本届欧锦赛个人第二个进球；此外，斯特林开赛109秒曾有1次射门击中门框，亨德森（Henderson）85分钟的进球被判越位，进球无效。

赛后英格兰2胜1和积7分，以小组第一晋级16强，捷克1胜1和1负积4分，因为进球数劣势，排名小组第三，但仍获得出线权。

英格兰主帅索思盖特（Southgate）在赛后的记者会上表示，对斯特林的表现非常满意，并说球队不能只依赖凯恩（Kane）一个人进球。

英格兰虽然以小组第一的身份晋级，但他们在16强淘汰赛中将硬碰强敌，那就是死亡之组F组的第二名。F组的形势目前并不明朗，法国4分排在第一，德国、葡萄牙分别拿到3分排在第2与第3，匈牙利积1分排在第4。明晨末轮法国对阵葡萄牙，匈牙利对阵德国的比赛结束之后，英格兰的对手就将出炉。

在另一场D组赛事中，克罗地亚以3比1力挫苏格兰，拿下了本届欧锦首场胜利。克罗地亚3战取得1胜1和1负，积4分，追平了捷克的分数，并凭进球数优势以小组第二晋级，苏格兰1和2负积1分，垫底出局。