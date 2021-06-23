以总理说冠病疫情在该国重新暴发

（早报讯）以色列总理贝内特说，近期该国的冠病确诊病例数显著增加，冠病疫情已在该国重新暴发。

新华社报道，以色列卫生部数据显示，以色列周一新增冠病确诊病例125起，这是近两个月以来的新高。

贝内特周二（22日）发表电视讲话时表示，德尔塔变种病毒（即B16172变种毒株）已传播至以色列，但他也表示，以色列目前“状况良好”，民众“无需恐慌”。

据当地媒体，目前新增病例大多来自以色列某些城市的中小学校。以色列卫生部总干事莱维受访时表示，约70%的新增病例与德尔塔变种病毒有关。

贝内特说，他将重新召集冠病疫情内阁，讨论遏制病毒传播的计划。以色列或将扩大边境限制，并将在本-古里安国际机场增设冠病检测设施，更多的疫情应对措施将于近日公布。

贝内特还敦促民众在室内场所戴口罩、尽可能避免非必要的出国旅行，并呼吁家长尽快为青少年接种冠病疫苗。

以色列卫生部周二发布的统计数据显示，该国累计逾550万人已接种至少一剂疫苗，约占全国总人口的58.9%。6月13日开始，以色列卫生机构开始为12岁至15岁的青少年接种。

此前，随着冠病疫苗接种稳步推进及疫情好转，以色列政府于2月结束全国性“封城”并逐步放宽限制措施，3月上旬开始逐渐恢复国际航班，4月中旬取消户外戴口罩强制规定。6月，以色列宣布取消大多数疫情限制措施，除特定群体，人们在室内或室外均无须戴口罩。