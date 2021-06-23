巴菲特宣布辞去盖茨基金会受托人一职 捐出41亿美元股票

（早报讯）股神巴菲特宣布辞去比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）受托人的职务，并向五家基金会捐赠价值41亿美元（55亿新元）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股票。

据报道，此轮捐赠标志着这位90岁的奥马哈先知已经完成了一半捐赠目标。巴菲特曾在2006年承诺把他所有的伯克希尔股份每年捐赠给比尔和梅林达·盖茨基金会、苏珊·汤普森·巴菲特基金会、舍伍德基金会、霍华德·G·巴菲特基金会和NoVo基金会。

当时，巴菲特持有47万4998股伯克希尔A股。他说，现在他拥有23万8624股股票，价值约1000亿美元。

巴菲特在一份声明中说：“今天对我来说是一个里程。2006年，我承诺将我所有的伯克希尔哈撒韦公司股份——超过我资产净值的99%——捐给慈善事业。如果加上今天41亿美元的捐赠，我已经完成了一半。”

巴菲特辞去盖茨基金会受托人一职之际，正值该慈善组织因两位创始人的离婚而面临一段动荡时期。巴菲特说，“多年来，我一直是一个受托人——一个不活跃的受托人——我的资金只有一个接受者，比尔和梅琳达盖茨基金会。我现在辞去这个职位，就像我在除伯克希尔之外的所有公司董事会所做的一样。”

据报道，微软联合创始人兼前首席执行官比尔·盖茨和他的妻子梅琳达·弗兰奇·盖茨于今年5月宣布离婚。这对夫妇和巴菲特一起创立了“捐赠誓言”（Giving Pledge）计划，该计划要求参与者捐出超过一半的财富。

巴菲特说，过去几年他每年向这五个基金会捐出的16笔钱，总计价值410亿美元。