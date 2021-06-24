McAfee创办人死于西班牙狱中

（早报讯）全球知名电脑病毒防卫软件公司McAfee创办人麦卡菲周三（23日）被发现死在西班牙监狱中。西班牙国家法院不久前批准将他引渡到美国，他面临逃税刑事指控。

西班牙加泰罗尼亚自治区监狱系统发言人证实，75岁的麦卡菲（John McAfee）被发现死在他位于巴塞罗那附近的Brians 2监狱的牢房中，并表示死因“相信是自杀”。负责监管西班牙法院的法律机构加泰罗尼亚分部的发言人也证实，在晚上7时（新加坡时间周四凌晨1时）左右，有人发现麦卡菲死在他的牢房中。

加泰罗尼亚地区司法部门发表声明说，警卫和医务人员试图进行抢救，但医生最终证实麦卡菲已死亡。

麦卡菲从去年10月在巴塞罗那机场被捕以来一直在西班牙狱中，当时他正准备登上飞往伊斯坦布尔的航班。据称，他在2014年至2018年之间刻意未提交纳税申报表，尽管他从咨询工作、加密货币和出售他的生活故事的版权中获得了数百万美元。如果罪名成立，他可能面临最高30年的监禁。

根据美国去年11月提交并在裁决中引用的引渡要求，麦卡菲在2014年至2018年的收入超过1000万欧元（约1600万新元），但从未提交纳税申报表。引渡要求中说：“为了向国税局隐瞒他的收入和资产……被告下令将他的部分收入支付给‘稻草人’，并以他们的名义放置财产。”

西班牙国家法院周三早些时候表示，已批准将麦卡菲引渡到美国。该决定仍然可以上诉，引渡也需要西班牙内阁的批准。