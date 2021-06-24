欧锦赛 葡萄牙战和法国携手出线

（早报讯）在本地时间今晨上演的欧锦赛F组第3轮焦点战中，法国和葡萄牙以2比2激战成和，双双携手晋级16强。法国小组头名出线，淘汰赛对阵瑞士；葡萄牙小组第三出线，淘汰赛迎战比利时。

本场比赛的4个进球，其中3个是罚球。第30分钟，“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）主射罚球命中，上半场补时阶段，本泽马（Benzema）罚球扳平比分。第47分钟，本泽马禁区内抽射破门，帮助法国反超比分。60分钟，帅罗挣得罚球，并亲自主罚命中。全场比赛结束，葡萄牙与法国踢成2比2平手。

比赛中梅开二度的帅罗，在欧锦赛的总进球达到14球。据统计，他是史上首位欧锦赛加上世界杯总进球数达到21球的球员。另外，帅罗已经为葡萄牙国家队攻进109球，追平伊朗传奇射脚阿里·戴伊(Ali Daei)，两人并列国家队射脚榜头名。

在F组另一场赛事中，德国也同样以2比2踢和匈牙利。德国以3轮4分的成绩获得小组第二，他们将在16强淘汰赛硬碰D组第1的英格兰。

E组赛事方面，西班牙以5比0战胜斯洛伐克，以小组第二晋级，16强淘汰赛将战克罗地亚，而斯洛伐克排名小组第三因净胜球劣势被淘汰。瑞典则凭靠克拉松（Claesson）补时第3分钟的进球，以3比2绝杀波兰，获得小组头名，16强对阵乌克兰，波兰1分小组垫底出局。

随着今天凌晨F组比赛的结束，欧锦赛小组赛全部战罢，16强完整对阵出炉。对阵时间(本地时间)：