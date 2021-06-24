加拿大又一印第安寄宿学校旧址发现数百个无标记墓地

（早报讯）加拿大萨斯喀彻温省考维赛斯第一民族周三（23日）宣布，他们在玛丽瓦尔印第安寄宿学校旧址发现了“令人惊恐且震惊的数百个没有标记的坟墓”。

考维赛斯第一民族在一份新闻通报中说，坟墓的数量是“迄今为止加拿大最重大的”发现。该原住民部落定于24日上午举行新闻发布会，公布此次发现的相关细节。

玛丽瓦尔印第安寄宿学校位于萨斯喀彻温首府里贾纳以东140公里处，这所印第安寄宿学校从1899年建立，直到1997年关闭，由当地天主教教会管理。1970年代，这所学校的墓地被原住民部落接管。

据了解，原住民是使用探底雷达发现这些无标记墓地的。不过，目前他们尚未公布到底发现了多少具遗骸。

此前，5月28日，在加拿大不列颠哥伦比亚省的坎卢普斯印第安寄宿学校旧址发现了有215具儿童遗骸的无标记墓地。这些儿童中最小的年仅三岁。由于墓地是在印第安寄宿学校旧址发现的，当地原住民部落酋长卡斯米尔当时表示，这一发现是“无法想象的损失，坎卢普斯印第安寄宿学校幷未记录这些儿童的死亡”。原住民部落因此认为，这些孩子都是当初被迫在这里上学的原住民儿童。

印第安寄宿学校制度是加拿大政府根据《印第安人法》建立幷提供资助的，由一些教会负责管理。建立的目的是强迫同化原住民，让原住民的孩子与其部落、父母和文化彻底割裂。原住民儿童被强制带到这些寄宿学校，不允许他们与父母亲人见面，不允许他们使用本民族语言。在这些寄宿学校内，普遍存在虐待、强奸、谋杀原住民儿童的现象，导致大量儿童死亡。

据史料记载，从19世纪90年代到20世纪90年代，加拿大估计有15万名原住民儿童被强迫离开父母，进入寄宿学校学习“文化和文明”。2015年，加拿大真相与和解委员会发布关于寄宿学校的最终报告，报告详细描述了寄宿学校对原住民儿童的残酷虐待，认为至少有3200名儿童被虐致死。

加拿大原住民人权活动家威廉姆斯19日抨击了政府对原住民的种族灭绝行径，并指发现215具原住民儿童的遗骸，“只是冰山一角”，揭露了加拿大的黑暗历史。